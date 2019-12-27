Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Цотне Гамсахурдия, который является сыном первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, продолжит лечение за рубежом. Об этом 27 декабря сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на супругу пострадавшего Анну Джабаури.

По данным журналистов, Гамсахурдия идет на поправку, и родные планируют его перевезти в иностранную клинику, где он будет проходить реабилитацию.

Как передавало ИА REGNUM, Цотне Гамсахурдия пострадал в ходе драки, которая произошла 19 декабря в центре Тбилиси. Он получил колото-резанные ранения в области груди, а также травмы головы от ударов тупым предметом. Врачи для спасения его жизни срочно провели две операции. В течение нескольких дней сообщалось о том, что его состояние здоровья стабильно тяжелое.

В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное дело, обвинения предъявлены пятерым участникам конфликта.

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