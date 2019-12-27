С.п. Экажево, , 14:09 — REGNUM Жителя ингушского села Экажево задержали при попытке дать взятку полицейскому. Он предлагал сотруднику полиции за деньги решить вопрос о прекращении проверки в отношении себя и был задержан с поличным, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе МВД по республике.

Проблема, которую хотел скрыть от правоохранительных органов 53-летний ранее не судимый мужчина, касалась изменения номерных агрегатов кузова автомобиля, изъятого у него. Мужчина дал взятку в размере 30 тыс. рублей за прекращение дальнейшей проверки по данному нарушению.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а сам взяткодатель помещен в изолятор временного содержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года за взятку в таком же размере — 30 тыс. рублей — был задержан сотрудник полиции. Он взял эти деньги за незаконнную выдачу прав.