Алма-Ата, Казахстан, 27 декабря 2019, 14:08 — REGNUM Семьям погибших и пострадавшим при крушении пассажирского самолёта в Алма-Ате будет оказана финансовая помощь. Об этом сообщил премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
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По его словам, им будет выплачена компенсация, сумму которой правительства страны определит позднее.
«Никто не останется без поддержки государства, всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул Скляр.
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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря при взлёте из аэропорта Алма-Аты самолёт авиакомпании Bek Air потерял высоту и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением. На борту лайнера, следовавшего в Нур-Султан, по данным аэропорта Алма-Аты, находилось 93 пассажира, в том числе восемь детей, и пять членов экипажа. В результате погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, в больницах находятся 50 человек.
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