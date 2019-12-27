Ижевск, , 13:58 — REGNUM Верховный суд Удмуртии признал незаконным решение центризбиркома республике в отказе регистрации инициативной группы, планирующей провести референдум по вопросу строительства комплекса переработки опасных отходов в Камбарке. Об этом сообщили представитель инициативной группы Ия Боронина.

ВС региона рассматривал уже пятый отказ в регистрации инициативной группы. Теперь в течение 15 суток центризбирком будет вынужден вновь рассмотреть поданные активистами документы, сообщает Udm-info.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс переработки отходов I и II класса опасности планируется построить на базе завода по уничтожению химического оружия в Камбарке. Переработка особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры и волнения среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. Причем аналогичный резонанс вызывает строительство комплексов и в Саратовской, и в Кировской областях. Активисты регионов, организовавшие сбор подписей против опасных объектов, называют их «заводами смерти».