Чанчунь, Китай, , 13:53 — REGNUM Новый грузовой авиамаршрут связал город Яньцзи, столицу Яньбянь-Корейского автономного округа в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая с южнокорейским Инчхоном, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Полностью грузовой рейс будет осуществляться самолетом Boeing 737- 300 °F каждую среду и пятницу до 25 марта 2020 года. Максимальная масса груза составляет 10 тонн. Время полета составит около двух часов.

Отметим, что Южная Корея является крупнейшим источником инвестиций для округа и вторы по величине торговым партнером города. Торговый оборот Яньбяня с Южной Кореей за первые три квартала 2019 года достиг $1,4 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее.