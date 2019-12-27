Москва, , 13:59 — REGNUM «Десант» Дедов Морозов и Снегурочек поздравил с Новым годом пациентов Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

На крышу больницы высадился новогодний «десант». С крыши корпусов спускались профессиональные альпинисты в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Они заглядывали в окна палат и поздравляли детей с Новым годом. После спуска альпинисты подарили ребятам новогодние подарки.

Также в Морозовской больнице в рамках фестиваля «Зима в Морозовке» состоялась «Добрая Елка» мэра столицы. Мероприятие проводилось при поддержке департамента культуры и департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В программу был включен спектакль, а также интерактивная часть.

Отмечается, что до 8 января для пациентов детских больниц будут организованы новогодние представления, спектакли, творческие конкурсы, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.