Томск, , 13:50 — REGNUM В Австрии в городе Лаа-ан-дер-тая в мае 2020 года планируют открыть памятник погибшим советским воинам. В связи с этим в Томской области поисковики разыскивают родственников бойцов Красной Армии, погибших в мае 1945 года в Австрии.

Установлены имена 879 погибших в Австрии советских воинов, в том числе троих уроженцев Томской области.

Разыскиваются родственники Василия Васильевича Власова, который родился в селе Каргасок в 1896 году. Погиб Василий Власов 6 мая 1945 года. Захоронен на кладбище населённого пункта Фельбах.

Также активисты ищут родственников красноармейца Ивана Алексеевича Селезнева. Он родился в селе Уртам Кожевниковского района в 1924 году. Погиб 24 апреля 1945 года, похоронен близ деревни Альтенмаркт.

Ещё один советский воин, уроженец Томской области — Александр Тимофеевич Теплоухов. Родился в 1920 году в селе Зырянском, погиб 25 апреля 1945 года. Похоронили красноармейца в деревне Вильдендюрбах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе захоронили останки красноармейца, пропавшего без вести в 1941 году.