Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Для изменения демографической ситуации требуется, чтобы необходимые усилия совершали и государство, и общество, и следовало бы обратить внимание на те семьи, которые с точки зрения нынешних нормативов не являются проблемными, но которым тем не менее живется непросто, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 декабря, глава комиссии по здравоохранению и социальной политике парламента Петербурга Елена Киселева, комментируя данные Росстата.

Ранее в статистическом ведомстве сообщили, что по «высокому» (оптимистическому) прогнозу численность населения страны к 2036 году увеличится до 150 миллионов человек. «Средний» и «низкий» прогнозы предполагают сокращение численности населения — до 143 и 134 миллионов человек соответственно.

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« Государство играет важнейшую роль в демографических вопросах. Оно должно учитывать в том числе и культурные различия разных регионов нашей страны. Есть национальные республики, где продолжают рожать и растить много детей, и есть города-миллионники, где многие молодые люди заняты учебой и карьерой и рождаемость куда ниже.

Требуется и социальная, и финансовая поддержка, и просветительская работа. Это должно быть усилием, совершенным всем обществом.