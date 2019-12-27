Москва, , 13:33 — REGNUM Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяне Москальковой просят вмешаться в ситуацию с российским моряками, которые были арестованы в Греции по подозрению в организации незаконной миграции, а также торговле людьми. С такой просьбой к омбудсмену обратилось российское отделение Международного комитета защиты прав человека. Об этом 27 декабря сообщил вице-президент организации Иван Мельников.

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Как заявили родственники и представители задержанных в Греции 14 граждан РФ, последние устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие страны, найдя работу через интернет. По словам Мельникова, которые приводит «Интерфакс», граждане РФ были введены в заблуждение своими работодателями.

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«В результате россияне стали жертвами так называемых чёрных работодателей, — добавил вице-президент комитета. — Двое из моряков уже приговорены греческим судом к 20 годам лишения свободы каждый. При этом у одного из них тяжело больна мать, он поехал зарабатывать ей на лечение».

Мкльников добавил, что обратился к Москальковой с просьбой оказать всяческую поддержку в защите прав российских граждан и всесторонне содействовать оказанию им помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сингапура арестовали судно из РФ «Севастополь», подпавшее под санкции США, за долги перед портом, которые составляют почти 1 млн долларов. На борту «Севастополя» находятся 12 моряков из России.

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