Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее оперативникам поступила информация о том, что 23-летний приезжий может быть причастен к распространению наркотических средств на территории Москвы.

В ходе следственных мероприятий информация подтвердилась. Установлено, что мужчина получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал закладки.

При личном досмотре во время задержания у злоумышленника обнаружили сверток со 150 граммами героина. При обыске по месту жительства подозреваемого были также обнаружены электронные весы, кофемолка, упаковочный материал, 2 килограмма 650 граммов героина в виде порошка и комков.

Возбуждены уголовные дела по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый заключен по стражу.