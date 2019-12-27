Майкоп, , 13:31 — REGNUM Девочка, жестокого избитая матерью в Адыгее, покинула республиканский дом ребенка. Ее передали в приемную семью, сообщил уполномоченный по правам детей в регионе Александр Ивашин.

«Нашумевшая история подошла к хорошему финалу. Сегодня малышку забрали новые родители, так что Новый год она проведет в кругу семьи. Мы рассчитываем, что все перенесенные страдания девочки остались в прошлом», — цитирует Ивашина ТАСС.

Детский омбудсмен отметил, что кровные родственники девочки по линии матери не проявили к ней особого интереса и не предоставили документы в органы опеки. В связи с этим было решено найти приемных родителей, которые, по словам Ивашина, тщательно подбирались.

Напомним, в середине января 2019 года в детскую больницу в Майкопе поступила четырехмесячная девочка, у которой врачи диагностировали двустороннее воспаление легких, 49 переломов ребер, множественные ушибы и гематомы. Девочку выписали из лечебного учреждения и передали в Майкопский дом ребенка в первых числах марта.

Выяснилось, что четырехмесячного ребенка избила 29-летняя мать, приехавшая вместе с дочерью в Адыгею из Краснодарского края в гости к знакомым. Девочка якобы раздражала плачем мать. Майкопский районный суд приговорил женщину к пяти годам и четырем месяцам колонии.