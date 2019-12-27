Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве 27 декабря ситуация на дорогах оценивается в семь баллов, что соответствует статусу «Серьёзные пробки». Об этом в 13:20 информирует онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно прогнозу, заторы в течение дня будут только усиливаться. С 15:00 они поднимутся до восьми баллов, с 18:00 — до девяти. Прогноз составлен до 19:00.

На интерактивной карте сервиса красным цветом, означающим наибольшие затруднения, выделены центральные улицы столицы, Садовое кольцо и ТТК.