Брянск, , 13:26 — REGNUM Мошенничество в сфере оказания юридических услуг выявили правоохранительные органы в Брянске. 25-летний местный житель представлялся юристом, заключал договоры гражданско-правового характера и заработал на этом более 1,5 млн рублей, сообщили 27 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жертвами лжеюриста стали 14 человек. Граждане обращались к нему с просьбой оказать юридические услуги по оформлению прав на недвижимое имущество, льгот по федеральным программам, в том числе по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». При этом мужчина не имел юридического образования, общая сумма нанесённого им ущерба составила 1 млн 680 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении мошенника направлено в суд для рассмотрения по существу.