Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM В екатеринбургском зоопарке случилось крайне редкое событие — у речной выдры появился детёныш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Речные выдры крайне редко размножаются, будучи в неволе, поэтому произошедшее очень обрадовало сотрудников зоопарка.

Маленькой выдре уже три месяца, и теперь она готова к встрече с горожанами. Сейчас малыш живёт отдельно от родителей, ей выделено специальное оборудованное помещение. Если позволяет погода, то выдре дозволяется прогуливаться по зоопарку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге объяснили, почему городской зоопарк не расширяется. По мнению директора учреждения, новых животных будет некуда поместить.

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