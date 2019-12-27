Махачкала, , 13:26 — REGNUM Прокуратура требует снести две новостройки в Советском районе города Махачкалы. Многоэтажные дома возводятся с нарушением закона, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе надзорного органа Дагестана.

Так, на улице Горького ведется строительство восьмиэтажки с коммерческими площадями на первых двух этажах. При этом площадь земли, на которой возводится объект, не соответствует требованиям закона о минимальном размере участка для многоквартирных жилых домов.

Кроме того, разрешение на строительство выдано застройщику при отсутствии утвержденной документации по планировке территорий и с нарушением норм законодательства о противопожарной безопасности.

Вторая многоэтажка, которая оказалась в поле зрения прокуратуры, строится по улице Хачалова. Установлено, что застройщик возводит жилой дом на участке, который не отведен для этих целей, да еще и без разрешительных документов.

«При этом допущено существенное нарушение градостроительного законодательства, строительных норм и правил, строительство осуществляется с отклонением от заданных параметров, с нарушением минимальных отступов от границы земельного участка», — сказано в сообщении.

Прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы иски о признании возводимых домов самовольными постройками. Надзорный орган требует обязать застройщиков снести объекты и привести земельные участки в первоначальное состояние.

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