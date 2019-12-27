Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Заместителем министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури назначен Георгий Бутхузи. Об этом 27 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, Бутхузи до этого около трех месяцев занимал должность заместителя главы военной разведки Грузии, а с 2016 по 2019 года был заместителем министра обороны страны.

Согласно данным открытых источников, он окончил в 2004 году академию министерства безопасности Грузии, где учился на факультете правоведения. Также известно, что он владеет русским, турецким и английским языками. Участник боев грузино-осетинского конфликта 2008 года.