Москва, , 13:12 — REGNUM В России постоянно принимаются меры по снижению смертности и поддержке рождаемости. Об этом заявили в Министерстве труда РФ, комментируя прогноз Росстата на ближайшие 16 лет о снижении численности населения до 142,9 млн человек.

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«В последние годы с целью максимального стимулирования рождаемости были введены дополнительные меры», — подчеркнули в федеральном ведомстве.

Так, в частности, речь идёт о ежемесячных выплатах на первого, второго, третьего и последующих детей, а также льготной ипотеке для семей с детьми. Кроме того, уже со следующего год будет увеличен срок выплаты ежемесячного пособия на детей с полутора до трёх лет. Также возрастёт и число регионов, получающих софинансирование на выплату пособий на третьего и последующего ребенка.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, в 2020 году общая численность населения в России составит 146,7 млн человек, к 2036 году ожидается снижение до 142,9 млн человек. Только в 2035 году общая убыль населения страны составит 134,9 тыс. человек. При этом миграционный прирост все 15 лет будет оставаться на уровне около 260 тыс. человек.

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