Краснодар, , 13:11 — REGNUM Дополнительные рейсы в Дубай будут открыты из международного аэропорта Сочи в праздничные и предпраздничные дни, сообщила 27 декабря пресс-службы аэропорта.

Авиакомпания AZUR air выполнит два дополнительных чартерных рейса на курорт в Объединённых Арабских Эмиратах 29 декабря 2019 года и 5 января 2020 года. Полёты будут выполняться на авиалайнере Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажиров.

В частности, 29 декабря вылет из аэропорта Сочи в Дубай запланирован на 12:15, в Дубае самолёт приземлится в 17:05. 5 января вылет из аэропорта Сочи в 15:55, прибытие в Дубай — в 20:45.

Отметим, что в зимнем расписании аэропорта «Сочи», помимо рейсов в Дубай, есть авиарейсы в китайский Шеньжень, в Тель-Авив, Хельсинки, Минск, Ереван.