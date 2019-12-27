Москва, , 13:09 — REGNUM Впервые за десять лет в Москве построено новое многопрофильное стационарное медучреждение. Об этом 27 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая строительство многопрофильной клинической больницы в Коммунарке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы завершили строительство первых корпусов новой больницы в Коммунарке. Впервые за многие десятилетия в Москве с нуля был построен многопрофильный стационар. Медицинский комплекс в Коммунарке станет одним из мощнейших в России и будет оснащен по лучшим мировым стандартам. Через несколько месяцев он примет своих первых пациентов», — сказал Собянин.

Отметим, что медицинский комплекс в Коммунарке расположен на территории в 13 гектаров. В стационере предусмотрено 1066 коек, а работать в медицинском учреждении будут около двух тысяч специалистов.

Новая клиника будет оказывать плановую и экстренную помощь жителям Новой Москвы, Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино и других районов столицы. Пациенты смогут получить полный спектр услуг — диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь — практически по всем профилям медицинской помощи.

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