Москва, , 13:05 — REGNUM Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронят на московском Новодевичьем кладбище на участке №5 у могилы режиссера Марка Захарова. Об этом 27 декабря сообщил источник в мэрии Москвы.

«Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова», — приводит ТАСС слова источника.

Также он отметил, что рядом также расположены могилы артистов Леонида Броневого и Олега Табакова.

Кроме этого, известно, что прощание с Галиной Волчек будет проходить 29 декабря, проститься с народной артисткой СССР можно будет с 10:00 до 13:00 мск на основной сцене театра «Современник».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Москве на 87-м году жизни скончалась выдающийся российский режиссер, народная артистка СССР, одна из основательниц легендарного московского театра «Современник» и его многолетний художественный руководитель Галина Борисовна Волчек.