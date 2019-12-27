Омск, 27 декабря 2019, 13:02 — REGNUM Декабрь удивил омичей аномальным теплом и малоснежной погодой. Однако, как сообщили ИА REGNUM 27 декабря в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 19 по 26 декабря территория Омской области находились под влиянием поля пониженного давления. Преобладала облачная погода, повсеместно шёл снег разной интенсивности.
За этот период в Омске выпало 18 мм осадков. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, это 71% от месячной нормы.
«Наибольшее количество осадков — 6 мм — выпало за сутки 26 декабря», — подчеркнула она.
В Омской области количеством осадков (18,3 мм или 90% месячной нормы) отличился Большеуковский район. Наименьшее количество осадков (8,5 мм или 43%) выпало в Полтавке.
26 декабря в Омскую область пришёл арктический циклон. В северных районах похолодало. 27 декабря морозы установились повсеместно. Ночные температуры понизились до −19…−27 градусов, по северной половине области — до −28…−35 градусов. В Омске столбик термометров опустились до — 26 градусов.
Морозы сохранятся 28 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирь перед Новым годом придут крепкие морозы.