Омск, , 13:02 — REGNUM Декабрь удивил омичей аномальным теплом и малоснежной погодой. Однако, как сообщили ИА REGNUM 27 декабря в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 19 по 26 декабря территория Омской области находились под влиянием поля пониженного давления. Преобладала облачная погода, повсеместно шёл снег разной интенсивности.

За этот период в Омске выпало 18 мм осадков. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, это 71% от месячной нормы.

«Наибольшее количество осадков — 6 мм — выпало за сутки 26 декабря», — подчеркнула она.

В Омской области количеством осадков (18,3 мм или 90% месячной нормы) отличился Большеуковский район. Наименьшее количество осадков (8,5 мм или 43%) выпало в Полтавке.

26 декабря в Омскую область пришёл арктический циклон. В северных районах похолодало. 27 декабря морозы установились повсеместно. Ночные температуры понизились до −19…−27 градусов, по северной половине области — до −28…−35 градусов. В Омске столбик термометров опустились до — 26 градусов.

Морозы сохранятся 28 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирь перед Новым годом придут крепкие морозы.