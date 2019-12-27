Москва, , 13:01 — REGNUM В Москве в 2020 году появятся медицинские комплексы скорой помощи с вертолетными площадками, сообщили в Стройкомплексе.

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Вертолетные площадки оборудую на крышах трех медицинских учреждений: НИИ Склифосовского, ГКБ № 15 и ГКБ им. Жадкевича.

Также в Москве построят пять новых больничных корпусов построят в четырех округах столицы, где пациенты получат всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласовала предоставление участков в Москве для строительства пяти новых медицинских стационаров.

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