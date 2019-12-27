Калуга, , 13:04 — REGNUM В Калужской области подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление муниципалитетов, сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В Медыни лазерные прожекторы проектируют огни на фасады зданий, а деревья украшены световыми занавесами. Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

В конкурсе приняли участие 19 муниципалитетов, и каждый по своему украсил свои общественные пространства. Первое место отдано Сухиничам, где нарядили центральный сквер — яркая елка, сверкающая иллюминация, светодиодные фигурки, создают по-настоящему праздничное настроение и приглашают всех горожан поучаствовать в новогоднем веселье. Второе место — у Медыни, где лазерные прожекторы проектируют огни на фасады зданий, деревья украшены световыми занавесами, живые ели опутаны диролайтом и наряжены светящимися снежинками и звездами. Третье место разделили города Боровск и Киров. Боровск готовится встретить Новый год в преображенном виде, украшенный новогодней иллюминацией и с насыщенной культурно-развлекательной программой. Киров тоже принарядился и приготовил для горожан много веселых интересных мероприятий. Здесь каждая, вновь благоустроенная, территория обзавелась собственной елкой.

«Мы благоустраиваем парки, скверы, площади именно для людей. Мало привести их в порядок, нужно еще постоянно прилагать много усилий для их содержания и наполнения яркими событиями. Все благоустройство будет иметь смысл только в том случае, если эти пространства наполнены жизнью и являются любимыми местами отдыха горожан», — отметил министр строительства и ЖКЖ области Егор Вирков.

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