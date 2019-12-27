Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Министр финансов Грузии 27 декабря встретился с представителями телеканалов «Кавкасия» и «ТВ Пирвели» и председателем ресурс-центра «Восточного партнерства» Натии Купрашвили. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, темой обсуждения стало наложение инкассо на банковские счета телекомпаний. Гендиректор «Кавкасии» Нино Джангирашвили перед началом встречи заявила журналистам, что считает инкассовые предписания в отношении телекомпаний политическим решением.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря на счета телеканалов «Рустави 2», «Кавкасия» и «ТВ Пирвели» минфином Грузии было наложено инкассо — требование к банкам предавать все денежные средства, поступающие на счет, на погашение задолженности по налогам. В связи с тем, что у ряда телекомпаний (в том числе и «Рустави 2») имеются многолетние долги, а инкассовые предписания выданы за задолженность с 1 октября 2019 года, высказывались мнения, что так осуществляется давление властей на «Кавкасию» и «ТВ Пирвели»

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