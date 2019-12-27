Ташкент, , 12:58 — REGNUM Ярмарка прикладного искусства стран Туркестана Silk Road Holiday Bazaar, организованная посольством Узбекистана в США, прошла в американском городе Хаятсвилль, сообщает издание «Дунё».

Отмечается, что целью ярмарки является популяризация историко-культурного наследия народов Туркестана, а также продвижение регионального туристического бренда.

Организаторы мероприятия договорились проводить подобные ярмарки не реже одного раза в квартал. Кроме того, при поддержке университета Джорджа Вашингтона прошло выступление танцевальной группы Silk Road Dance Company.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря американское издание CNN Travel опубликовало статью «Почему Узбекистан станет лучшим туристическим направлением в 2020 году». Авторы утверждают, что Узбекистан получает популярность у туристов на Западе.