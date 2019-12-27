Пусан, Южная Корея, , 12:58 — REGNUM Сотрудники пусанского завода автомобилестроительной компании Renault Samsung Moros продолжают «частичную» забастовку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей профсоюза компании.

По их словам, 27 декабря 560 из 2 172 сотрудников завода не вышли на работу. Среди членов профсоюза в забастовке приняли участие 32,5% представителей.

Отмечается, что это пятая забастовка сотрудников завода в текущем году. 23 декабря уровень участия в забастовке составил 40,1%, 24 декабря — 37,4%, 26 декабря — 32,9%.

В Renault Samsung отмечают, что в период забастовки производство автомобилей сократилось на треть. В среднем рабочие в две смены собирают около 600 автомобилей, однако 23 декабря было собрано 210 единиц, 24 декабря — 227 единиц, 26 декабря 247 единиц.

Напомним, что профсоюз ведет переговоры с руководством компании о повышении заработной платы с сентября текущего года.

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