Канберра, , 12:58 — REGNUM Многие люди допускают ряд ошибок при чистке зубов, что со временем может привести к разрушению зубов и заболеваниям дёсен. О таких ошибках рассказала австралийский стоматолог Элизабет Милфорд, сообщает 27 декабря Daily Mail.

Так, большинство людей прополаскивают рот водой сразу после применения зубной пасты, однако это снижает эффект от неё. Чистка щёткой сразу после употребления кислой пищи или напитков грозит повреждением зубов.

Не стоит пропускать при чистке какую-то область зуба, а также область дёсен. В среднем люди чистят зубы от 30 до 60 секунд, однако оптимальное время процедуры — две минуты.

Чересчур усердная чистка может стереть зубы и повредить десны. Поэтому лучше бережно использовать мягкую щётку. Менять её стоит после того, как ворсинки начали терять форму.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в 2018 году жители России потратили на осмотр у стоматолога по 282 рубля, удаление зуба с обезболиванием обошлось в 1,1 тыс. рублей, а изготовление зубной коронки — в 3 885 рублей.

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