Москва, , 12:46 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года самой популярной моделью немецкой компании Porsche в России стал внедорожник Porsche Cayenne. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За отчетный период жители России купили 3127 внедорожников Porsche Cayenne — на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На втором месте по популярности в модельном рейтинге бренда Porsche Macan, чьи продажи за одиннадцать месяцев 2019 года упали на 8,4%, до 1355 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров Porsche Panamera. В январе-ноябре 2019 года этот автомобиль разошелся в нашей стране тиражом в 457 экземпляров (-16%).

С начала года по ноябрь выросли на 20,6% продажи Porsche 911 (170 авто)

Кроме того, за этот период в российском авторынке было продано 40 единиц Porsche Boxster (-13%) и 29 экземпляров Porsche Cayman (-54%).

Напомним, с января по ноябрь 2019 года автолюбители России стали обладателями 5106 новыми автомобилями компании Porsche. Этот показатель на 11% больше, чем год назад.

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