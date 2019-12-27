Париж, , 12:43 — REGNUM Согласно отчету, проведенному британской неправительственной организацией, 15 стихийных бедствий, связанных с изменением климата, привели к разрушениям стоимостью более миллиарда долларов США в 2019 году, сообщает Le Figaro.

«Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, затронули все континенты в 2019 году, что привело к гибели и эвакуации миллионов людей и нанесло ущерб в миллиарды долларов», — говорится в заявлении британской неправительственной организации Christian Aid.

По данным исследования, ущерб от семи из пятнадцати стихийных бедствий оценивается в более чем в десять миллиардов долларов США. Речь идет о наводнении в Индии, тайфуне «Лекима» в Китае и тайфуне «Хагибис» в Японии, урагане «Дориан» в США и лесных пожарах в Калифорнии.

Напомним, ранее швейцарская страховая компания Swiss Re оценила экономические потери, связанные со стихийными бедствиями в 2019 году, в 140 млрд долларов США, а в 2018 году — 176 млрд.

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