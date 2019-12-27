Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Рабочую группу по освобождению грузинского врача Важи Гаприндашвили, осужденного в Южной Осети за нарушение границы, создали по инициативе семьи доктора. Об этом 27 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Координацию рабочей группы будет осуществлять директор Национальной библиотеки, писатель Георгий Кекелидзе. В группе будут объединены специалисты по связям с общественностью и активные члены общества. Сейчас нужна осторожная и точная работа без лозунгов и популизма», — прокомментировала создание группы дочь осужденного Тата Гаприндашвили.

Она также сообщила, что группа будет ежедневно с помощью символических акций напоминать обществу о заключенном грузинском враче.

Как передавало ИА REGNUM, Важи Гаприндашвили осужден 20 декабря на год и девять месяцев за то, что он намеренно нарушил государственную границу Южной Осетии. Его поступок был назван сознательной провокацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Грузии призвали присоединиться к акции «Сигнал свободы»