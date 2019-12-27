Москва, , 12:39 — REGNUM В Москве Госинспекция по недвижимости обнаружила 18 фактов самозахватов участков на северо-востоке города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«При отсутствии правовых оснований на территории СВАО были организованы платные автостоянки, установлены ограждения и шлагбаумы. Въезд на парковки контролировался, что вызывало недовольство жителей районов и автовладельцев», — сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что для организации стоянки нужно оформить земельно-правовые отношения и заключить договор аренды на землю.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский пояснил, что большинство нарушений случились в районе Отрадное.

Десять участков уже освободили и готовят к благоустройству. Ситуация с остальными нарушениями находится на контроле.