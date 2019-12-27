Псков, , 12:33 — REGNUM Депутаты Псковской городской думы отказались от проведения новогоднего приёма главой Пскова выдающихся деятелей города, на который предполагалось направить 100 тыс. рублей из бюджета города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, за счёт отказа от этого мероприятия, а также в ходе проведения конкурсов удалось сэкономить около 200 тыс. рублей, ещё 273 тыс. рублей сэкономили, отказавшись от ремонта фасада здания Псковской городской думы.

Образовавшуюся экономию глава Пскова Елена Полонская предложила направить в пользу псковских многодетных семей работников системы здравоохранения.

Всего в 2019 году депутаты Пскова сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей, в том числе на командировочных, сувенирах и освещении своей деятельности в СМИ. Все эти деньги были направлены на социальную сферу города.

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Ранее «Псковская губерния» сообщила о том, что официальный приём главы Пскова на сто человек предполагалось провести 25 декабря в Городском культурной центре. В меню значились тарталетки с творожным сыром и скумбрией, канапе из малосольной сёмги на бородинском хлебе, рулетики из грудинки, канапе с сыровяленым свиным мясом, роллы из сырокопчёных колбас, фаршированные оливками, щучьи котлеты, курица на шпажке с соусом карри, свежие фрукты, морс, чай, вино и водка.

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