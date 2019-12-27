Ставрополь, , 12:39 — REGNUM На Ставрополье выявляют источник заражения сибирской язвой жительницы села Подлужное Изобильненского района. Причиной заболевания мог стать неконтролируемый убой непривитых животных, игнорирование гигиенических норм при обработке животного сырья, его хранении и транспортировке, захоронении павшего скота, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, о заболевании жительницы Подлужного сибирской язвой и ее последующей госпитализации стало известно накануне, 26 декабря. Губернатор края Владимир Владимиров у себя в Instagram сообщил, что состояние женщины оценивается как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.

В минздраве отметили, что после произошедшего специалисты приступили к поиску очага бактерицидной инфекции и приняли меры для недопущения ее распространения. Все, кто контактировал с заболевшей, находятся под обязательным медицинским наблюдением, заверили в ведомстве.

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