Москва, , 12:30 — REGNUM В связи с частичным перекрытием движения в центре Москвы на новогодний период столичных автомобилистов просят заранее планировать поездки. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

С 28 декабря движение по Тверской и ряду других улиц в центре Москвы будет перекрыто на период новогодних праздников.

В связи с этим автомобилистов призывают заранее планировать маршруты, особенно в часы-пик. Также рекомендуется пользоваться метро, МЦК и МЦД.

Напомним, часть улиц в Москве станет пешеходной на время новогодних праздников. С 02:00 28 декабря до 22:00 6 января можно будет прогуляться пешком на следующих участках: улица Тверская (от Тверского бульвара до Моховой); улица Моховая (от Воздвиженки до Тверской); улица Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда); Театральный проезд (от Охотного Ряда до Петровки). Также пешеходными станут Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.

С 8:00 31 декабря до 23:00 8 января пешеходными станут улица Ильинка; Большой и Малый Черкасский переулки.