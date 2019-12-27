Брянск, , 12:22 — REGNUM Благодарность экипажу ДПС выразил житель Брянска Ян Жученков, сообщили 27 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Супруг роженицы по встречной полосе вынужден был ехать в роддом. Инспекторы ГИБДД помогли родителям и не стали их штрафовать.

Второй ребёнок в семье появился на свет в машине 27 ноября в 04:45, едва родители вышли из подъезда, чтобы ехать в роддом. На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Фокина в это время дежурила патрульная машина ДПС. По словам мужчины, он повернул налево и понял, что «немного подрезал сотрудников».

«В роддом я поехал прямо по Советской, то есть по встречке. Неудивительно, что патрульная машина продолжала следовать за нами. Когда мы подъехали к воротам роддома, я вышел из машины и сказал сотрудникам ДПС, что жена родила в машине. Ребята без лишних слов бросились к дверям и стали звать врачей. Один сотрудник остался возле нашей машины и обеспечил безопасность супруги и новорождённого, а второй помог мне позвать медицинский персонал», — написал отец ребёнка.

Мужчина не успел спросить имён инспекторов и толком их поблагодарить. Более того, полицейские уехали «без всяких претензий на мои нарушения правил дорожного движения».

В полиции уточнили, что в тот день помогли семье инспекторы ДПС взвода № 1 роты № 2 старшие лейтенанты полиции Виктор Арсенов и Сергей Гавренков.