Краснодар, , 12:19 — REGNUM Очередной долгострой ввели в эксплуатацию в Краснодаре, сообщила 27 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края. Строители сдали многоэтажный жилой дом на улице Домбайской, строительство которого началось ещё в 2014 году.

«В конце 2017 года ситуацию на объекте под личный контроль взял губернатор. В прошлом году был найден инвестор — ООО «СпецСтройКубань». Компания произвела оценку работ и возобновила строительство, — сообщил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Уже в ближайшее время собственники 318 квартир смогут получить ключи и справить новоселье, ожидание которого затянулось на несколько лет.

Всего в 2019 году на Кубани было сдано 43 проблемных дома, на 2020 год запланировано завершение строительства ещё сотни долгостроев. Всего в реестр проблемных домов на данный момент включено 295 объектов. Добавим, что в регионе накануне сообщили о создании специальной госкомпании, которая займётся достройкой домов, для которых не смогли найти инвесторов.

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