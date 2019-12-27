Красноярск, , 12:39 — REGNUM Собственник пятикомнатной квартиры в Красноярске был судом лишён права собственности после того, как переделал её в пять «гостинок». Об этом 27 декабря сообщает сетевое издание «Сибдом».

По данным журналистов, свою квартиру на девятом этаже в доме по ул. Воронова мужчина незаконно разделил на пять «гостинок», рассчитывая получать доход от аренды. В каждой комнате им были сделаны выделенные кухонка, санузел, душ и кладовая.

Неладное заподозрили соседи после того, как резко подскочила нагрузка на коммуникации — водоснабжение, канализацию и электрическую сеть.

По информации из мэрии, собственник и не пытался получить согласие на перепланировку, поскольку такие радикальные изменения запрещены законодательством.

Предоставленной возможностью в трёхмесячный срок вернуть квартиру в первоначальное состояние собственник не воспользовался. После чего Советский районный суд удовлетворил иск районной администрации о продаже квартиры нарушителя на торгах.