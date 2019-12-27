Цхинвал, , 12:31 — REGNUM Ситуацию с закрытием грузино-южноосетинской границы обсудил с жителями Ленингорского района Южной Осетии президент республики Анатолий Бибилов. Об этом 26 декабря сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу южноосетинского лидера.

Пограничные пункты в данном районе были закрыты после того, как грузинская сторона в августе вблизи села Уиста (Цънелис) на территории Южной Осетии установила блокпост.

«Вы ко мне обращаетесь как к президенту, но проблема должна решиться не мной и не в Южной Осетии. Вы можете обратиться к властям Грузии и высказать свое недовольство закрытием дороги из-за их необдуманных провокационных действий, из-за того, что они выставили незаконный пост на территории Республики Южная Осетия», — приводят слова Бибилова журналисты агентства.

Сообщается, что ряд жителей сообщили президенту, что из-за закрытия пропускных пунктов они испытывают затруднения. Говорилось о желании выбрать для постоянного места жительства Грузию и о том, что на грузинской стороне остался супруг. Бибилов ответил, что в данных случаях не должно быть никаких препятствий для пропуска через границу.

В тоже время один из участников собрания указал на то, что многим необходимо пересекать границу для получения на территории Грузии пенсии. Выступающий призвал всех, кто живет на осетинской земле, получить гражданство Южной Осетии и оформлять местные пенсии.

Напомним, 25 декабря глава Комитета государственной безопасности республики (КГБ) Олег Ширан заявил, что действия грузинской армии в районе села Уиста и на других участках границы были провокацией, подобно которой не было с 2008 года. Он также рассказал, что все попытки Грузии размыть границу между двумя государствами были купированы.