Грозный, , 12:09 — REGNUM В Чечне 27 декабря состоится открытие зимнего туристического сезона на курорте «Ведучи». Это будет уже третий сезон на туристско-рекреационном курорте, который входит в туркластер «Курорты Северного Кавказа», сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе компании.

Старт зимнего сезона будет отмечен официальным открытием новой трассы для катания на лыжах и сноуборде. Она будет всесезонной благодаря используемому искусственному покрытию, произведенному в Италии. Протяженность трассы составляет один километр.

Накануне на курорте была открыта новогодняя ёлка. Туристов на «Ведучи» ждут в длинные зимние каникулы благоустроенные гостиницы, предлагаются также домики для отдыха и возможностью приготовить барбекю.

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