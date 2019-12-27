Додома, , 12:06 — REGNUM Полиция по области Аруша объявила в розыск Мозеса Паллангьйо, подозреваемого в убийстве своей жены Мэри Ричард Муши. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, супруги проживали в деревне Килинга округа Арумеру.

Как сообщает начальник полиции области Аруша Джонатан Шана, инцидент, предположительная причина которого — бытовой конфликт, произошел 25 декабря.

«После убийства он (подозреваемый) скрылся в неизвестном направлении, мы разыскиваем его, нам до сих пор неизвестна точная причина конфликта, однако по предварительной версии убийство было совершено на почве ревности», — заявил Шана.

По информации журналистов, подозреваемый был певцом в церковном хоре. По словам его отца, инцидент произошел через три недели после того, как Паллангьйо и Муши стали жить как муж и жена. Он также отметил, что молодожены ранее не ссорились.