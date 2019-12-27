Минеральные Воды, Ставропольский край, , 12:07 — REGNUM На Ставрополье признан виновным в мошенничестве бывший сотрудник компании «Российские железные дороги». Суд посчитал доказанным его причастность к вымогательству денег у бизнесменов, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю.

На скамье подсудимых оказался бывший начальник минераловодского отдела управления имуществом службы управления имуществом Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги РЖД Чеслав Шакель.

Установлено, что осужденный вымогал деньги у предпринимателей, которым принадлежали капитальные строения в полосе отвода железной дороги РЖД. За вознаграждение злоумышленник обещал не подавать в суд гражданские иски об их сносе.

Минераловодский городской суд приговорил Шакеля к трем годам и восьми месяцам исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 220 тыс. рублей.