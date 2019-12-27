Воронеж, , 11:58 — REGNUM Исторический максимум почтовых отправлений, поступивших в Воронежскую область, превышен 26 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воронежского филиала «Почты России».

По данным «Почты России», основной объём отправлений поступает из Китая, а также европейских стран, чаще всего воронежцы заказывают одежду, электронику, новогодние сувениры.

За последние сутки, 26 декабря, в почтовые отделения Воронежской области поступило 11,3 тонн международных отправлений, что превысило прошлогодний рекорд на 13%. Всего обработано 6,1 млн почтовых отправлений. В 2018 году максимальный объем поступлений достиг 8,9 тонн в сутки, что также стало рекордом.

Между тем, в воронежских почтовых отделениях готовятся к новому рекорду — пик ожидается в последние дни 2019 года.