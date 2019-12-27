Ольхонский район, Иркутская область, , 11:54 — REGNUM В Иркутской области выявлены грубые нарушения закона в работе кемпинга, открытого на территории Прибайкальского национального парка, в границах археологического памятника «Стоянка Итырхей». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

«Собственник рекреационного объекта, несмотря на прямой запрет на произведение земляных работ в границах исторически значимой местности — эпохи мезолита, использовал «варварский» по отношению к уникальной экологической системе подход, оборудовал территорию уличными (надворными) туалетами, кабинками для личной гигиены», — отметили в ведомстве.

Из-за использования ям для сбора жидких отходов были загрязнены почвы. Нарушения закона удалось пресечь благодаря мерам прокурорского реагирования. Кроме того, Ольхонский районный суд взыскал с ответчика 100 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.

Ответчик попытался оспорить последний пункт. Однако определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в городе Кемерово решение оставлено в силе. Ущерб окружающей среде был возмещён.

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