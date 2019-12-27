Обнинск, Калужская область, 27 декабря 2019, 12:00 — REGNUM 12-летней школьнице из Обнинска Калужской области Кате Папановой торжественно передали новогодний подарок от президента России Владимира Путина — щенка лабрадора. Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Школьнице из Обнинска Кате Папановой президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора.
Школьнице из Обнинска Кате Папановой президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора.
Admobninsk.ru

Ранее, от имени девочки к Владимиру Путина с просьбой подарить щенка золотистого ретривера или лабрадора обратился её отец — глава многодетной семьи. Его старшей, 12-летней дочери Екатерине общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии. Семья Папановых — многодетная. Родители воспитывают четверых детей.

Желанный подарок от президента России к Новому году порадовал всю семью Папановых: детей и взрослых.

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