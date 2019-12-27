Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Рост числа заболеваний в Грузии вирусом гриппа в зимний период является нормальным, а эпидемический порог в стране не достигнут. Данное заявление сделал заместитель руководителя грузинского Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель центра контроля заболеваний отметил, что эпидемией считается показатель, при котором на 100 тысяч жителей заболевает 450 — 500 человек, а в Грузии пока до этого далеко. Кроме того, в 2019 году показатели не такие высокие, как в прошлом.

«В тот же период прошлого года было 220 случаев на 100 тысяч жителей, а во время пика было 280 случаев», — сказал Имнадзе.

Он также сообщил, что чаще гриппом заболевают дети, и детские больницы более перегружены, чем взрослые.

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