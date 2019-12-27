Москва, 27 декабря 2019, 11:44 — REGNUM Самолёт Sukhoi Superjet в аэропорту «Шереметьево» отстранён от полётов после инцидента, сообщили 27 декабря в пресс-службе транспортной прокуратуры Московской области.
Надзорный орган проводит проверку по факту случившегося. По предварительным сведениям, воздушное судно, готовившееся вылететь в Самару, выехало на грунт. На борту находилось 74 пассажира и пять членов экипажа. Пострадавших нет.
Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. Причины случившегося устанавливаются.