Пекин, , 11:41 — REGNUM Почти 500 предметов, имеющих археологическую ценность, было обнаружено в 57 древних гробницах в провинции Гуандун на юге Китая, сообщили 26 декабря в Институте археологии и культурного наследия провинции.

Гробницы относятся к периоду между правлением династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) и династии Цин (1644 — 1911) были раскопаны на строительной площадке в столице провинции городе Гуансжоу. Из них 11 гробниц — времен династии Хань и 13 — времен династии Цзинь, а также Южных династий (266 — 589 н.э.), сообщил заместитель главы Гуанчжоуского муниципального института культурного наследия и археологии И Сибинь.

Извлеченные предметы включают в себя изделия из керамики, бронзовые инструменты, железные инструменты, а также бисер. Находки дают богатый материал для изучения исторических и географических изменений в Гуанчжоу, сообщил И.

По словам экспертов, бисер сделан из хрусталя, агата и янтаря и мог быть завезен из других стран во времена династии Хань, что служит очередным доказательством обменов между Западом и Востоком в рамках древнего Шелкового пути.