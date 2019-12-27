Пекин, , 11:24 — REGNUM Китай планирует построить 8 тыс. км новых железных дорог за 2019 год, вложив в транспортный сектор свыше 3,2 трлн юаней (около $457,5 млрд) инвестиций в основные фонды транспортного сектора экономики страны, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Ожидается, что автомобильные магистрали за уходящий год прирастут 330 тыс. км новых дорог, в то время как завершится строительство пяти новых гражданских аэропортов, сообщили в Министерстве транспорта КНР. За прошедший год страна построила 290 тыс. км автомагистралей в сельских районах, позволив тем самым еще более чем 9400 деревень получить доступ к междугороднему автомобильному транспорту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае была запущена в эксплуатацию железная дорога Чунцин-Хунань длиной 355 км.

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