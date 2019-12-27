Мумбаи, Индия, , 11:19 — REGNUM Известный индийский актер Кушал Панджаби был найден мертвым в своем доме в Мумбаи, об этом 27 декабря сообщает Geo TV.

По предварительным данным, артист покончил жизнь самоубийством. Тело было обнаружено родителями артиста.

Панджаби оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить за его смерть, а все его имущество разделить между близкими. Причина трагедии выясняется.

Напомним, 37-летний Кушал Панджаби начал свою карьеру в 1996 году, первоначально он работал танцором и моделью. Позднее ему стали предлагать роли на телевидении и в кино.