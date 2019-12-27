Чунцин, Китай, 27 декабря 2019, 11:12 — REGNUM Скоростная железная дорога между городом центрального подчинения Чунцином на северо-западе страны и центральной провинцией Хунань была запущена в эксплуатацию, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.
Дорога длиной 355 км связала округ Цяньцзян Чунцина с городом Чандэ в Хунани через семь железнодорожных станций. Максимальная скорость движения поездов составит 200 км/ч на первой фазе экслуатации.
Железная дорога является частью ключевый скоростной линии, соединяющей Чунцин со столицей провинции Хунань городом Чанша и городом Сяэнь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
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